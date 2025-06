Firenze, 30 giugno 2025 – La giustizia minorile è in crisi, dicono alcune associazioni, tra cui Antigone, Defence for Children Italia e Libera, che hanno pubblicato, pochi giorni fa, un appello per denunciare la “fase di regressione drammatica” che sta vivendo la giustizia minorile in Italia. Un appello “per fermare la deriva repressiva e riaffermare il ruolo della giustizia minorile come spazio di accompagnamento, reinserimento e tutela”.