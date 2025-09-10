Firenze, 10 settembre 2025 – “Signore e signori, avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà. La realtà rimarrà inesorabile, la spesa continuerà ad aumentare e il peso del debito, già insostenibile, diventerà sempre più pesante e costoso!”.

Così parlò François Bayrou all’assemblea francese, lunedì scorso, prima di chiedere la fiducia e di ricevere in cambio una scarica di pernacchie, 364 per l’esattezza, tanti quanti sono i voti contrari che lo hanno sfiduciato.

Eppure l’ex premier francese, che ieri si è dimesso, aveva cercato di spiegare fin dallo scorso 15 luglio, quando presentò un piano di tagli del debito pubblico dal titolo “Il momento della verità”, che la Francia non può più permettersi di navigare in pessime acque.