Firenze, 13 giugno 2025 – Salvate il soldato Eugenio Giani. Il presidente della Regione Toscana è ostaggio del Campo Largo. E non si capisce bene perché, peraltro. Perché Giani non è mai stato ostile alla costruzione di un centrosinistra larghissimo, che metta dentro tutti, Pd, M5S, Avs e Iv... È un mediatore naturale, Giani; fosse per lui tutti dovrebbero andare d’accordo e stare nella stessa coalizione, a scapito anche della coerenza sulle policies.