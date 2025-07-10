Sabato 11 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

La mossa di Eugenio Giani

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche, un podcast di David Allegranti

Per approfondire:

Il centrosinistra toscano ha deciso di rendere interessante una competizione politicamente scontata. A ottobre - domenica 12 ottobre, più verosimilmente, o al massimo domenica 19 - ci saranno le elezioni regionali in Toscana, ma il Pd ancora non ha confermato la candidatura di Eugenio Giani, presidente di Regione uscente. Ieri però sembra esserci stata una novità politica, almeno da parte di Giani, che ha detto di aver dato, secondo statuto del Pd, disponibilità per la sua ricandidatura. Ora tocca al partito guidato da Schlein decidere che cosa fare, dice Giani.

