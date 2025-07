Firenze, 17 luglio 2025 – Forse sono anziano, anche se già ero anziano a vent’anni figuriamoci oggi.

Ma fatico a capire tutta questa - ossessione - non so trovare parola migliore, tutta questa ossessione italiana per l’esame di maturità.

Quest’anno peraltro mi pare peggio del solito; forse c’entra questo nuovo trend perfetto per un video virale per TikTok: la scena muta all’orale.