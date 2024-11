La sfida del centrodestra in Toscana

Firenze, 25 novembre 2024 – Dopo le elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna è iniziata la campagna elettorale per le elezioni toscane del 2025. Il centrodestra toscano, che potrebbe candidare Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia che piace anche alla concorrenza, spesso indulge nella retorica del cambiamento per il cambiamento, quando magari l’elettorato cerca la stessa cosa offerta da altri ma fatta meglio. Il centrosinistra punta ancora su Eugenio Giani, che va dappertutto e potrebbe contare su una coalizione ampia, secondo la logica “testardamente unitaria” di Elly Schlein. Come finirà?