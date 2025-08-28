Ma l'Europarlamento è solo un parcheggio? / 2

Firenze, 28 agosto 2025 – La politica non si fa con i moralismi e anche in questo caso mantengo fede al precetto. Trovo poco serio che chi si è candidato ed è stato eletto alle elezioni europee si ripresenti, dopo un solo anno, per un altro incarico, specificando subito che è per qualche nobile motivo. In questo caso il “nobile motivo” è non far vincere l’avversario, segnatamente la destra visto che questi europarlamentari di ritorno che si candidano alle prossime elezioni regionali sono del centrosinistra.