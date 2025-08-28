Domenica 24 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Pecore Elettriche
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Pecore ElettricheMa l'Europarlamento è solo un parcheggio? / 2
28 ago 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Podcast
  3. Pecore Elettriche
  4. Ma l'Europarlamento è solo un parcheggio? / 2

Ma l'Europarlamento è solo un parcheggio? / 2

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Per approfondire:

Firenze, 28 agosto 2025 – La politica non si fa con i moralismi e anche in questo caso mantengo fede al precetto. Trovo poco serio che chi si è candidato ed è stato eletto alle elezioni europee si ripresenti, dopo un solo anno, per un altro incarico, specificando subito che è per qualche nobile motivo. In questo caso il “nobile motivo” è non far vincere l’avversario, segnatamente la destra visto che questi europarlamentari di ritorno che si candidano alle prossime elezioni regionali sono del centrosinistra.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali