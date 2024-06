Stanotte c’è stato il dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, moderato da due giornalisti della CNN, Jake Tapper e Dana Bash. Avremo tempo di tornarci sopra, visto che questa puntata delle Pecore Elettriche è stata registrata prima del duello, iniziato alle ore 3 italiane. Anche per capire se è servito a Biden a recuperare qualcosa nei sondaggi. L’ultimo sondaggio pubblicato dal New York Times dà in vantaggio Trump su Biden di 4 punti (48% a 44%).