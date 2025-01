Chi sono gli assaltatori di Capitol Hill liberati da Donald Trump

In Italia non se ne parla abbastanza, ma negli Stati Uniti sì. La liberazione degli assaltatori di Capitol Hill, tra presidenzialissimi pardon e commutazioni della pena, desta sgomento e preoccupazione. Perché in un colpo solo Donald Trump ha liberato i capi di milizie e formazioni estremiste di destra, come Proud Boys e Oath Keepers, e restituito agibilità politica a chi il 6 gennaio 2021 ha attaccato il cuore delle istituzioni statunitensi, aggredendo peraltro 140 agenti di polizia.