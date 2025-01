La sofferenza psichiatrica non può essere curata in carcere

Firenze, 8 gennaio 2025 – Il 2025 è appena iniziato ma ci sono già stati due suicidi nelle carceri italiane, uno di questi è avvenuto a Sollicciano. Pochi giorni fa un detenuto di 25 anni, prossimo a compierne 26, si è tolto la vita. Era affetto da disturbo mentale. Ora è ricominciata la solita discussione sull’abbattimento del carcere fiorentino. Nessuno però sembra tenere conto del fatto che le carceri sono già sovraffollate e non si capisce dove andrebbero i 527 detenuti attualmente presenti a Sollicciano. Quanto tempo ci vorrebbe per costruire un nuovo istituto penitenziario? Intanto si potrebbe iniziare a pensare che la sofferenza psichiatrica NON può e NON deve essere curata nei luoghi di detenzione.