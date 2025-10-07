Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Podcast
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaRegionali Comune per ComunePapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Pecore ElettricheIn Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Podcast
  3. Pecore Elettriche
  4. In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Per approfondire:

Firenze, 7 ottobre 2025 – Come pronosticato un po’ da tutti, analisti e osservatori, il Campo Largo ha perso le elezioni regionali anche in Calabria, dopo la sconfitta della settimana scorsa nelle Marche.

Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra (côté Forza Italia), che aveva già vinto nel 2021, è stato confermato alla guida della Regione in un’elezione poco partecipata (la volta scorsa votò il 44,35 per cento degli aventi diritto; stavolta il 43,23).

A niente è servito candidare Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, già presidente dell’Inps, inventore del reddito di cittadinanza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata