Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
11 lug 2025
David Allegranti
Ma i volti nuovi di Forza Italia esistono?

"Pecore Elettriche", si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Firenze, 11 luglio 2025 – Pier Silvio Berlusconi dice che serve gente nuova dentro Forza Italia. Ma i giovani di Forza Italia non hanno mai voluto prendere il potere perché il parricidio politico –ovvero la rottamazione dei padri e dei capi – non è mai stata contemplato. Ai tempi c’era il Presidente, cioè Silvio Berlusconi, e via.

La politica però è naturale competizione per il potere. I volti nuovi di Forza Italia nel frattempo sono invecchiati, quelli troppo nuovi non hanno spazi politici adeguati. Non li hanno mai cercati, non sono culturalmente attrezzati a contestare lo status quo.

