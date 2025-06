Firenze, 26 giugno 2025 – Ieri l’altro Beppe Conte è andato di nuovo in gita all’estero per protestare contro il “furore bellicista”. Stavolta la meta turistica non era Strasburgo, bensì l’Aia dove - fino a ieri - era in corso il vertice Nato sull’aumento delle spese militari per la difesa. Il leader del M5S ha convocato una riunione delle varie sinistre anti-Nato, che si sono presentate all’Aia per supportare la manifestazione.