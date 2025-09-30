Ha rivinto Acquaroli

Firenze, 30 settembre 2025 – È finita così. È finita che Francesco Acquaroli, presidente di Regione uscente, è stato confermato alla guida delle Marche, vincendo la sfida lanciata da Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato del Campo Largo.
A niente insomma è servito mettere insieme tutte le forze, dal Pd al M5S, per cercare di battere il punto di riferimento fortissimo di Giorgia Meloni nelle Marche, ex Regione rossa che per la seconda volta di seguito sceglie il destra-centro.
E a pochissimo sembra essere servito trasformare la contesa elettorale regionale in una competizione nazionale, quasi la porta d’ingresso per le prossime elezioni politiche.