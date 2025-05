A Eugenio Giani basterà il brand "Giani"?

Firenze, 9 maggio 2025 – Ma Eugenio Giani sarà davvero il candidato del Campo Largo alle prossime elezioni regionali in Toscana? Il Pd vorrebbe costruire un’alleanza la più larga possibile - quindi con dentro almeno M5S e AVS e lo stesso Giani vorrebbe metterci anche Italia Viva - ma i leader toscani della sinistra non ci stanno. Prima hanno detto che servono “primarie” per individuare il candidato giusto, poi hanno detto che serve comunque “discontinuità”.