Domenica 14 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Podcast
Pecore Elettriche
14 set 2025
6.942 detenuti in più da quando c'è il governo Meloni

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche, un podcast di David Allegranti

Pecore Elettriche, un podcast di David Allegranti

Nelle carceri italiane c’erano, al 31 agosto 2025, secondo le statistiche più aggiornate del ministero della Giustizia, 63.167 detenuti, per una capienza regolamentare di 51.274 posti, ai quali però vanno sottratti anche quelli inagibili. Il tasso di sovraffollamento è del 135,5 per cento. La crescita della popolazione detenuta nell’ultimo anno è ormai di 1.409 unità. Ci sono 6.942 persone detenute in più da quando è entrato in carica il governo Meloni, nell’ottobre del 2022.

