Firenze, 24 aprile 2025 – Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, come penso stranoto a chiunque, cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Cinque giorni che dunque coprono anche le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del 25 Aprile, giorno della Liberazione. Celebrazioni “sobrie”, si augura il governo. Ma in che senso?