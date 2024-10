World Press Photo: le più belle foto al mondo

Fino all'8 dicembre alla Galleria Modernissimo si possono vedere gli scatti del famoso concorso fotogiornalistico internazionale World Press Photo. Per il secondo anno la nostra Cineteca porta a Bologna con la collaborazione di Foto Image, una selezione di fotografie premiate all’ultima edizione del concorso riservata ai racconti per immagini del 2023.vTra queste la foto di Mohammed Salem di una donna palestinese con un abito blu intenso che la veste e l’hijab di un arancio intenso che le copre il capo, mentre abbraccia il corpo di sua nipote avvolto in un telo bianco. Fu scattata il 17 ottobre 2023 a Gaza e ancora oggi è purtroppo simbolo di attualità.