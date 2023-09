Verde, Rossa e Blu: la corsa contro il tempo del tram

Il 2026 sarà un anno cruciale per il tram di Bologna: dovranno infatti terminare obbligatoriamente (o almeno per la gran parte) i lavori di realizzazione della Linea Verde, che collegherà via dei Mille alla stazione Sfm di via di Corticella. Una corsa contro il tempo, perché manca ancora l'affidamento dei lavori, che dovrebbe arrivare entro fine anno. E poi c'è anche la Rossa, che si prepara a cominciare con i cantieri più impattanti l'anno prossimo. E la Blu? Ha dovuto rallentare per lasciare spazio alla Verde, ma presto il nuovo stadio vorrà il suo tram. Tutto questo in un riassunto per punti dello stato dell'arte.