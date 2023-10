San Petronio, storia di un patrono speciale

Perché San Petronio si festeggia proprio il 4 ottobre? E chi era, in realtà, il santo che tutti i bolognesi conoscono e al quale è dedicata la basilica che svetta in piazza Maggiore? E, soprattutto, è sempre stato lui il solo e unico patrono della città delle Due Torri? In questa puntata del podcast ripercorreremo la storia e il culto di San Petronio parlandone con il professore di storia medievale, Rolando Dondarini