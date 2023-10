Quando il centro di Bologna era un Mercato di Mezzo

E' stato primo Mercato Coperto bolognese, dopo l’Unità d’Italia e ancor prima, fin dal Medioevo, sinonimo di un intero quartiere dedicato allo scambio, all’incontro e al commercio nel centro città. Di qui sono passate tutte quelle materie prime, i sapori e le persone che hanno forgiato uno dei ricettari italiani più celebri del mondo, quello della cucina bolognese. E se questo è accaduto, come è vero, testimoniato dalla storia, dall’arte, dagli scritti, dai cambiamenti architettonici ed edilizi, allora può venir voglia di raccontarlo, alla maniera di una passeggiata, come in un quadro di Arnaldo Gentili, artista del Novecento, che ne “Il foro dei mercanti” raffigura una fantasia pittorica, ovvero immagina sullo sfondo di edifici reali, la vita del mercato tra Sei e Settecento. Per ricordare com'era Bologna, oggi città proiettata verso il futuro, con la memoria sempre accanto.