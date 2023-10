Passione sneakers: Marco Evangelisti e la sua collezione

Sotto le Torri ha fondato Back Door Bottega, negozio specializzato in sneakers e streetwear, vero punto di riferimento per gli appassionati. Sugli scaffali, vanta una delle collezioni più importanti del mondo: i modelli di Air Jordan, le famosissime scarpe nate con il mito di Michael Jordan, li ha tutti. Marco Evangelisti racconta la propria passione, diventata un lavoro e un modello per tanti fan.