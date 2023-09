Maurizio Savi, 25 anni da custode del Dall'Ara

"Gazzoni e Saputo due signori, due grandissimi presidenti. Io sarò l'ultimo custode di questo stadio? Forse, ma se me lo chiedono vado avanti". Ha 25 anni da raccontare Maurizio Savi, davvero una vita al Dall'Ara tra 7 presidenti, una ventina di allenatori e centinaia di partite. Se n'è persa soltanto una, l'avventura è tutta nel nostro nuovo podcast. "Un Bologna-Crotone in serie B, il giorno del matrimonio di mia figlia. Il ricordo più bello? La cavalcata in coppa Uefa con Mazzone, che squadra di grandi uomini. L'emozione più grande? Ogni giorno. Il miglior allenatore? Per me Guidolin, analizzava qualsiasi cosa dell'avversario". Infine il futuro. "Qui ci saranno i lavori del grande restyling - sottolinea Savi dal suo piccolo ufficio sotto la tribuna -, e forse il nuovo stadio non avrà bisogno di un custode, non so se sarò l'ultimo. Di sicuro so che sono stato un uomo fortunato".