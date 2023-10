Lettering da Bologna, la città fotografata nelle insegne di tutti i tempi

Un progetto fotografico nato otto anni che ha trovato casa in un profilo instagram: è Lettering da Bologna, ormai sinonimo del suo creatore, un grafico originario di Pieve di Cento, che camminando per le vie della città iniziò a fotografare le insegne di bar, negozi, cinema, edifici, rapito dal lettering, ovvero dalle lettere disegnate che creano la prima e più importante comunicazione visiva di un progetto commerciale: l'insegna. Preferisce restare anonimo il suo creatore, perché quella è la sua vita digitale per cui ha scelto a sua volta un'insegna, la B pitturata da un duo di grafici sulla porta della Galleria Spazia in via dell'Inferno. In questa intuizione visuale, tutta la bellezza di una deriva psicogeografica alla Debord sonorizzata da una canzone per animi tristi.