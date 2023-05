Le vacanze nel dopo guerra? I bimbi bolognesi andavano in colonia

Le colonie marittime della Riviera Romagnola: che fascinazione! E' stato così anche per il regista bolognese Riccardo Marchesini, che ha presentato in primissima al festival di Bellaria lo scorso 14 maggio, il suo film documentario "Di che colonia sei?". Le immagini e i racconti sono la guida di questo podcast che racconta soprattutto la Colonia Marittima Bolognese, quattro edifici di mattoni ancora affacciati sul nostro Adriatico, divenuti spettacolari esempi di architettura in simbiosi con la natura e il tempo, dove i bambini bolognesi meno abbienti andavano in vacanza e scoprivano il mare per la prima volta.