Una volta venivano usate dai fornai per provare la temperatura del forno. A notte fonda, dopo aver tolto la brace dal forno, prima di cuocere il pane, staccavano un pezzo di impasto, lo stendevano in una sfoglia sottile e lo infornavano per vedere se la temperatura era corretta; se veniva cotta e croccante andava bene, altrimenti cosa succedeva? Questo ed altro lo scoprirete oggi nel nostro podcast dove si narra la storia di una specialità bolognese.