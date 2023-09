La tredicesima porta delle Mura

Lo sapevate? Le mura della terza cerchia di Bologna, quelle corrispondenti ai viali, erano 13, e non 12 come spesso affermato. La tredicesima porta, infatti, sorgeva in corrispondenza del Pratello, ma venne murata. Le ragioni sono legate alla storia di Annibale Bentivoglio, signore di Bologna vissuto nel XV secolo. La sua vicenda - ricca di battaglie e di colpi di scena - è raccontata dallo storico Rolando Dondarini.