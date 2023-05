La storia della Madonna di San Luca – Il Resto di Bologna

Bologna, 11 maggio 2023 – Quando è nata la tradizionale processione con l’icona della Beata Vergine di San Luca? E per quale motivo specifico? E ancora: come è cambiata nel corso dei secoli fino ai giorni nostri? A queste domande darà risposta la puntata odierna del nostro podcast, il Resto di Bologna, disponibile all’indirizzo Internet www.quotidiano.net/podcast e su tutte le principali piattaforme, come Spotify, Google e Apple podcast.

Nella puntata di oggi dialogheremo con lo storico locale Marco Poli, che ci racconterà le origini della processione religiosa a cui i bolognesi sono più affezionati e di come, qualche secolo fa, la discesa dell’icona della Beata Vergine in città avesse ben altre regole e tradizioni…