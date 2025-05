Bologna si colora di rossoblù per celebrare i suoi campioni, freschi di vittoria in Coppa Italia.

Il pullman con i giocatori è partito dallo stadio Dall’Ara fino ad approdare in piazza Re Enzo.

Tra i tifosi in delirio la festa è passata per via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi,

via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, poi il pullman è entrato in piazza Maggiore.…