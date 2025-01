Seicento euro al mese per una stanza di appena 8 metri quadrati e 400 per un posto in doppia. La giungla degli affitti è finita alla ribalta delle cronache nazionali, tutti i report e gli ultimi dati mostrano un mercato dove la domanda è sempre più alta e l'offerta sempre più risicata, complici anche il boom del turismo e quello delle locazioni brevi sempre più sregolate.