All'orizzonte, adesso, c'è il sole della Puglia. I parenti, gli amici, i compagni di sciabola. Un matrimonio che bolle in pentola: profumo d'amore, di festa, di serenità. Ma c'è stato un momento, lungo, interminabile, in cui l'orizzonte di Luigi Samele e Olga Kharlan era denso di nuvoloni scuri che non facevano passare nemmeno un raggio di luce.