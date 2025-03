Il tram da Bologna a Imola

Si trattava della tranvia Bologna-Imola, una linea a vapore inaugurata nel 1889 e successivamente elettrificata nel 1909. Il tram passava per diverse località lungo la via Emilia, come San Lazzaro di Savena, Ozzano, Castel San Pietro Terme e altre. Negli anni '30, con la crescente diffusione degli autobus e delle automobili, la linea venne progressivamente dismessa. L'ultimo tratto tra Bologna e San Lazzaro chiuse definitivamente nel 1938. Oggi non esiste più, ma in alcune zone si possono ancora trovare tracce del suo passaggio.