Il teatro di villa Mazzacorati

Riaperto nell’aprile 2022, è tornato a ospitare opere, concerti, eventi. Si tratta del teatro privato meglio conservato e più pregiato d’Europa in una villa settecentesca, il migliore in assoluto per l’acustica. Di proprietà della Regione e in carico al Comune, per scoprirlo basta visitare Villa Adrovandi Mazzacorati (in via Toscana 19) che, come uno scrigno, nasconde il ’suo’ teatro.