Il Mercato delle Erbe: secoli di storia tra popolare e pop

Il Mercato delle Erbe ha ricongiunto i bolognesi all'Europa e al Mondo dei grandi mercati gastronomici nel 2014, quando il suo assetto cambiò e diede il benvenuto a piccoli ristoranti e bistrò al suo interno, poco prima di spopolarsi del tutto.

Ma di cambiamenti ne ha visti tanti nella sua storia, da quando nel 1877 fu spostato da piazza Maggiore in due luoghi “Per il bene del decoro urbano” il mercato delle erbe o “de platea” è trasferito da piazza Maggiore in parte al prato di San Francesco e in parte nella seliciata di strada Maggiore, poi piazza Aldrovandi" si legge da cronache dell'epoca) per poi trovare casa nel 1910 proprio dove ancora sta.

Durante il secondo Dopoguerra una ricostruzione e la riapertura con modifiche nel 1949. Raccontiamo oggi la sua storia, facendo un salto indietro nel tempo, quando piazza Maggiore era una distesa di banchetti, detti "treccole".