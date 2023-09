I quartieri di Bologna: i tesori nascosti della Cirenaica

Dalla guerra in Libia del 1911 fino ad oggi, la Cirenaica è sempre stata al centro della vita di Bologna. Nella puntata odierna del nostro podcast ripercorreremo la nascita del quartiere, l'intitolazione delle sue strade con i nomi di città libiche per celebrare la vittoria italiana nella guerra contro l'Impero ottomano e la loro trasformazione dopo la Seconda guerra mondiale in strade dedicate ai partigiani. Tutte rinominate, tranne una: ascoltate il nostro podcast per scoprire di quale si tratta!