I marchi storici della Bologna intraprendente

Quattro storie di imprenditori e marchi storici, che hanno fatto la storia d’Italia, partendo da Bologna. Come la storia di Goldoni che Goldoni, un vero maestro della comunicazione che riuscì a far accettare addirittura all’arcivescovado, retto da Giovanni Battista Nasalli Rocca, proprio negli anni Venti, l’uso del preservativo. La sua esperienza sul campo, che stimolò l’idea, era data dalla conoscenza della esuberante vitalità di concittadini e concittadine, che si esprimeva in modo particolare durante le feste a cavallo della mietitura.