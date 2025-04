Era il 30 maggio 1990 quando venne conferita al premio Nobel per la pace '89 la laurea honoris causa in Pedagogia dell'Alma Mater. Dopo trentacinque anni, passando per la cittadinanza onoraria votata all'unanimità nel 2008, il legame del Dalai Lama con Bologna si rinnova e si fortifica con un evento speciale.

