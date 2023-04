Gregorio XIII VS Ugo Boncompagni, papa o avanguardista?

Gregorio XIII è stato uno dei papi più importanti della storia, perché ha rivoluzionato il mondo religioso e laico portando avanti le sue intuizioni avanguardiste. Sarà perché prima di diventare successore di Pietro ha avuto una vita temporale intensa? Nato nel centro di Bologna, in via del Monte 8, da qualche anno la sua figura sfaccettata ci è stata restituita grazie a Paola Pizzighini Benelli, che nel palazzo Boncompagni di sua proprietà, dove nacque e si formò il futuro Papa, ha creato una fondazione. E ha aperto la nobile dimora ai bolognesi, che ora possono visitarla, dando impulso anche alla creazione di un tour guidato in città - si può fare anche in bicicletta- alla scoperta delle tracce del mitico papa sotto le Due Torri.