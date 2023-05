I giardini di Bologna e il simbolismo floreale tra piante e strade - Il Resto di Bologna

Cosa simboleggia un noce? Cosa un cedro del Libano? Che significato serba l'antico Nespolo? Diverdeinverde ci porta in giro per giardini e parchi della città che si aprono per l'occasione e noi vi raccontiamo un simbolismo floreale trasmesso di secolo in secolo. Sin dall'antichità il significato della natura è stato caro all'uomo, che forse ha un po' perso questa empatia ma che può ritrovarla capendo meglio anche il significato di tante strade bolognesi che ci parlano di una Bologna, un tempo estremamente vegetale.