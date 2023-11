Garisenda, lo tsunami su mobilità e commercio

Ci toccherà fare su e giù, su è giù per Bologna intrappolati nel traffico, nei prossimi anni, per la chiusura alla viabilità di parte di via San Vitale e di piazza di Porta Ravegnana. La Garisenda non si sente benissimo, c’è un problema strutturale che va risolto e il Comune per precauzione ha deciso di chiudere quell’accesso al centro storico. Una decisione importante, che limita chiaramente il taglio dei bus in centro. E che pone sul piatto nuove possibili pedonalizzazioni. Di fianco al tema della mobilità c’è quello, ovviamente non meno importante, dell’impatto di una chiusura del genere sulle attività commerciali. Tutti i negozi che guardano con il naso all’insù la Torre dovranno sopravvivere a un inverno lunghissimo.