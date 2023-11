Arriva Futurmotive, la mobilità del futuro

Da giovedì a domenica l'evento 'Futurmotive', spin-off di 'Autopromotec', porta la mobilità del futuro in Fiera: oltre 300 espositori, incontri, 'talk' e tutti i segreti di un settore in continua evoluzione. Perché il futuro è già oggi e, come ricorda Renzo Servadei, "servono soluzioni per realizzarlo".