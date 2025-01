Escape Room: la sfida per la libertà

Le escape room sono giochi dal vivo in cui i partecipanti, chiusi in una stanza tematica, devono risolvere enigmi e superare sfide per "scappare" entro un tempo limite. Richiedono collaborazione, logica e creatività, offrendo un'esperienza immersiva e stimolante. Nate in Giappone, sono diventate popolari in tutto il mondo come attività di svago e team building.

