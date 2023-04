Tram, il desiderio (di alcuni) si avvera – Il Resto di Bologna

Partono domani (anche se qualche bonifica bellica era già cominciata al terminal di Borgo Panigale) i cantieri della Linea Rossa del Tram, opera baricentrica per l'amministrazione Lepore. Tra proteste, dubbi e supporters - che crescono - l'infrastruttura che collegherà via Marco Emilio Lepido a Fico tagliando tutta la città prenderà forma da quest'anno, con le ruspe più impattanti dall'anno prossimo. Nel nostro podcast un vademecum per ricordare i tratti salienti della Rossa e anche della Verde, che invece partirà con la cantierizzazione l'anno prossimo, per collegare il centro di Bologna a Castel Maggiore. Aspettando la Blu, che affiancherà il restyling del nuovo stadio Dall'Ara.