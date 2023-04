I graffiti di guerra sui muri di Bologna, la memoria della nostra libertà – Il Resto di Bologna

Il 21 aprile del 1945 Bologna fu liberata dagli alleati. Sono trascorsi 78 anni ma la memoria dei giorni dolorosi parla ancora sui muri, che attraverso i graffiti bellici, ci fanno immaginare gente che scappava sotto terra, per rifugiarsi, per salvarsi. I come idrante, Us come uscita di sicurezza, V con freccia per ventilazione rifugio, tante scritte sui palazzi bolognesi con le fondamenta riorganizzate. E poi i segni delle bombe, solchi indelebili. Un viaggio nella Bologna della Seconda Guerra Mondiale, per non dimenticare.