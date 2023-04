Ragazza non vedente sfrattata per il cane guida. La storia di Camilla – Il Resto di Bologna

"Sto valutando un altro appartamento in via Santo Stefano, vediamo, sto ancora ragionando se restare sotto le Torri o spostarmi a Padova per un nuovo percorso. Per quanto riguarda tutta la mia vicenda, potrei citare De Andrè: il dolore degli altri è un dolore a metà. Ma io non ho mai cercato compassione, mai, voglio solo essere trattata come tutti". E' un mondo con poco altruismo quello in cui si è imbattuta Camilla Di Pace, 31 anni, quando ha cercato casa chiarendo ai proprietari immobiliari che lei, non vedente, sarebbe stata presto accompagnata da un cane guida. La sua storia, pubblicata dal Carlino, ha fatto parlare e ha aperto una profonda riflessione: certe barriere, certe pigrizie del cuore possono avere ancora quartiere nel 2023? Ripercorriamo la sua storia nel nostro podcast, facendo anche il punto su tutto quello che è successo dopo la sua denuncia e sulla gara di solidarietà che si è scatenata per offrirle un appartamento.