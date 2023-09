Emanuel Carnevali, poeta maledetto tra Bologna, Bazzano e gli Usa

Tra Bazzano e Bologna ha vissuto tanti anni della sua vita un poeta quasi dimenticato, Emanuel Carnevali. Nato a Firenze nel 1897, emigrò a soli 17 anni negli Stati Uniti per poi rientrare sotto le Due Torri e qui morì nel 1942. Considerato una via di mezzo tra Rimbaud e Dino Campana, di lui si ricordano in pochi. Cantanti e gruppi musicali, soprattutto, come la band bolognese Massimo Volume. Ci racconta Carnevali e i suoi versi dedicati alle nostre terre, la professoressa Antonella Landi che sul 'dark poet' ha fatto un dottorato.