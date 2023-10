Dallo scrigno di Venere ai balanzoni: le specialità bolognesi da riscoprire

Si sono perse nel corso della storia a causa della chiusura di un ristorante, di un ricettario non tramandato, di una tradizione sbiadita e anche per - forse - dimenticare un'occupazione. Ci sono alcune ricette meravigliose che hanno fatto la storia delle nostre cucine e che si possono riportare in vita anche durante le feste. In questo piccolo viaggio nei meandri dei manicaretti dimenticati, ci accompagna una guida curiosa, lo scrittore Napoleone Neri che ci racconta lo scrigno di venere, la brioscia austriaca, il balanzone e il baccalà alla bolognese, “ricetta popolare che arrivò in città dopo la battaglia di Bologna con Venezia e allora il baccalà che veniva dal Nord Europa divenne un privilegio per la nostra città". Non in intingolo ma fritto.