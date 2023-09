Bologna, 15 settembre 2023 – Come cambia la popolazione di Bologna? Ce lo raccontano i numeri del report demografico del Comune, che mostrano come le Due Torri continuino a essere una città attrattiva, dove vivono come residenti 392mila persone, anche se ogni giorno, esclusi i turisti, i cittadini che gravitano nell’area urbana sono più di mezzo milione, 507mila per la precisione. Il saldo migratorio è positivo di 2.739 unità: di questi oltre la metà sono giovani tra i 15 e i 34 anni e tra questi gli italiani sono in netta maggioranza (68,3% contro il 31,7% degli stranieri). Un dato che mitiga il generale invecchiamento della popolazione cittadina: l'età media, infatti, ha raggiunto i 46,9 anni.