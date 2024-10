Bologna in Champions: rossoblù a Birmingham

"Non puoi negoziare quando sei al tappeto. Prima devi rialzarti e colpire". È una delle frasi più iconiche di Thomas Shelby, capo dei Peaky Blinders, il clan protagonista della popolarissima serie tv ambientata a Birmingham.

Ed è in questa città, nell'epicentro delle West Midlans, nel cuore dell'Inghilterra, che il Bologna di Vincenzo Italiano dovrà provare a rialzare la testa. Per tenere vivo il sogno Champions, ma prima ancora per dare una scossa alla propria stagione, dopo un avvio difficile e l'ultimo, frustrante pareggio subito in rimonta dal Genoa. Dall'altra parte, però, i rossoblù troveranno un Aston Villa con la batteria della carica al massimo.