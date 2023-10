Auto e moto d’epoca: Mercedes Benz, un classico dello stile

Automobile e stile: un connubio che nei decenni, anzi, per un secolo abbondante, ha avuto un unico sinonimo, Mercedes Benz. Anche la casa di Stoccarda sarà tra le protagoniste della 40^ edizione del salone ‘Auto e moto d’epoca’ in Fiera da domani (26 ottobre) a domenica. E lo sarà in un modo del tutto particolare: basti pensare che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 ottobre, alcuni tra i modelli più iconici della Stella a tre punte sfileranno in parata nelle vie di Bologna in un’alternanza tra passato e futuro. Gli stessi modelli che poi si potranno ammirare in Fiera da domani, giovedì 26 ottobre, fino a domenica 29.